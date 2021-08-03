المدينة الغذائية بها أعلى معايير الجودة.. أحمد موسى: مصر مش هتقفل

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي للمدنية الصناعية الغذائية بمدينة السادات، إن المدينة الصناعية الغذائية تضمن إنتاج منتجات بها أعلى معايير الجودة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المدينة الصناعية توفير وجبات غذائية للطلاب كما توفر احتياجات المواطن من المواد الغذائية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المدينة الصناعية الغذائية نقلة نوعية بأحدث التكنولوجيات العالمية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر مش هتقفل والعمل مستمر وهناك توازن بين عجلة الإنتاج والاقتصاد والحفاظ على حياة المصريين واتباع الإجراءات الاحترازية".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المدينة الصناعية الغذائية واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تضم مصانع ومعامل بحوث ومعامل جودة لتوفير أعلى معايير الجودة للمنتجات التي تخرج من مصانع المدينة ".





توجيه الرئيس السيسي برفع سعر رغيف الخبز المدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليار جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عاوزين ننجب اطفال كتير أو أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".



ولفت الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

يستعرض صدى البلد تفاصيل إنتاج رغيف الخبز في منظومة دعم الخبز بالأرقام التالية:



سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا

تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف

سعر بيع الرغيف 5 قروش

يدفع المواطن 25 قرشا فقط مقابل حصته من الخبز يوميا

20 رغيفا مدعما يساوي سعر سيجارة واحدة

تدعم الدولة حصة الفرد من الخبز بقيمة 3 جنيهات لكل 5 أرغفة يوميا

تبلغ فاتورة دعم الخبز نحو 53 مليار جنيه

تستورد مصر حوالي 14 مليون طن قمح سنويا

تشتري وزارة التموين القمح المحلي من المزارعين بقيمة 15 مليار جنيه



