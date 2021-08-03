الزيادة السكانية والتنمر بفرع ثقافة الجيزة

قدم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة العياط محاضرة بعنوان "المشكلة السكانية أسباب وحلول" تناول خلالها المحاضر العلاقة العكسية بين زيادة السكان واستنزاف الموارد المتاحة، كما أوضح أثر الزيادة السكانية أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موكدا على أهمية تنظيم الأسرة للحد منها، كما أقام بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم وتلوين" للتعبير عن مشكلة الزيادة السكانية.

يأتى هذا في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بنشر الوعي الثقافي حول القضايا الاجتماعية التي تتعارض مع مسيرة التنمية.

بينما عقدت مكتبة صول الثقافية حواراً ثقافياً بعنوان "التنمر" تضمن التعريف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي له، وأهم أشكاله، وكذلك الأضرار والمشكلات المترتبة عليه على المستوى الاجتماعي والنفسي.

قدم قصر ثقافة الجيزة ندوة شعرية بعنوان "شعر العامية" ضمن فعاليات نادي الأدب، أدارها الشاعر الناقد السيد طه، بمشاركة د. منى حسين، د. حنان اسماعيل وأحمد فوزى، تضمنت إلقاء قصائد شعرية، مع مناقشة أبرز أعمال شعراء العامية الكبار، بجانب ورش "رسم طبيعة صامتة للكبار، فنون تشكيلية لتعليم فن البورتريه، أشغال يدوية لعمل مقلمة من الكرتون والفوم الملون والسي دي، تعليم العزف على البيانو، والفيولينة، تدريبات فن البالية"، وضمن مبادرة "تقرأ لنرتقي" ناقشت مكتبة سقارة الثقافية كتاب بعنوان "أفكار غيرت العالم" تأليف منال القاضى، كما ناقش مسؤول النشاط الثقافي بمكتبة الناصرية كتاب بعنوان "النيل والمستقبل" تأليف عبدالتواب عبدالحي، دار حول دول حوض النيل وكيفية إدارة مياه النيل بما يضمن حقوق كل دولة، والرؤية المستقبلية لمياه النيل وفقا للمتغيرات المناخية الجسيمة التي يشهدها كوكب الأرض، كما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب "الهروب من الموت" تأليف سمير حلبي.

ناقش بيت ثقافة المناجم كتاب "طائرة الشمس" تأليف محمد مهران، كما ناقش بيت ثقافة الباويطي كتاب "قصة قناة السويس"، بينما ناقش بيت ثقافة كرداسة كتاب "حكاء القرية" تأليف عبد الرحمن آدم، وبمكتبة الطفل والشباب بالأقواز أقيمت مناقشة لكتاب "الموجة وطائر النورس"، فيما نفذت مكتبة أم خنان الثقافية ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن الإحتفال بالعام الهجري الجديد، بينما أعدت بيت ثقافة المنوات مجلة حائط بهذ المناسبة، كما نظمت مكتبة الكوم الأحمر مسابقة في المعلومات العامة، وقدمت مكتبة منشأة البكاري ومكتبة ساقية مكي ورشتين "رسم وتلوين" للتعبير عن الطبيعة، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة صفط اللبن ورشتي حكي لقصة "كان يا ما كان" و"حكايه الدبة" تأليف ألكسندر بوشكين.