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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للسكان: هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال|فيديو

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه لا بد أن يكون هناك موازنة بين معدل النمو السكاني والاقتصادي، مؤكدا أن مصر حققت معدلات نمو جيد بالرغم من الأزمات الأخيرة، خاصة جائحة كورونا.

 

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال .

 

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دور الإعلام الذي يجب أن يكون موجود لمواجهة خطر الزيادة السكانية .

 

قال عمرو حسن  مقرر المجلس القومي للسكان السابق،  تعليقا على حديث الرئيس السيسي اليوم عن مخاطر الزيادة السكانية، إن حديث الرئيس السيسي كان شاملا وتحدث عن الخصائص السكانية، وطرق تكوين صحة سليمة للمواطن منذ الطفولة عن طريق التغذية السليمة.

 

وأضاف  حسن   :"  لدينا مشكلة  انتشار  أمراض السمنة والتقزم و الأنيميا بين الأطفال بسبب سوء التغذية نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة ".

 

وتابع:" الزيادة السكانية تؤدي إلى عدم متابعة دقيقة للاطفال وتنمية مدارك الطفل ومواهبه والاهتمام بصحة الطفل والتغذية السليمة له ".

 

وأكمل عمرو حسن :"  من الضروري أن يتم التوعية بمخاطر الزيادة السكانية  وتأثيرها على صحة الأطفال وسوء التغذية للأطفال في ظل إنجاب أطفال أكثر ".

 

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح اليوم 


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم.

 

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليارات جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجيبها منين؟".

 

وتابع السيسى "عاوزين ننجب أطفال كتير ولا أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".

القومي للسكان الزيادة السكانية المشاكل الصحية للأطفال الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا

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