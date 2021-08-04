تعرف على أبرز أحداث يوم الثلاثاء داخل محافظة أسوان على مدار 24 ساعة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ساعة خلال يوم الثلاثاء.

فقد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والحواجر والسباعية والبصيلية بمركز إدفو شملت تفقده لمشروع مجمع الخدمات بقرية القنان والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

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وكشف اللواء أشرف عطية بأن مجمع الخدمات يأتي ضمن إنشاء 30 مجمعاً منهم 13 مجمعاً بمركز إدفو ، و 8 مجمعات بمركز كوم أمبو ، و9 مجمعات بمركز نصر النوبة.

وفى نفس الجولة قام محافظ أسوان بتفقد مشروع الصرف الصحى والذى سيخدم أكثر من 70 ألف نسمة من أهالى مدينتى السباعية والبصيلية وتوابعهم ، وأيضاً قرى القنان والحواجر التابعة لمركز إدفو من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل به وخاصة أن تكلفته الإجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بطول 9 كم ، وبأقطار تتراوح ما بين 200 مللى إلى 500 مللي ، بجانب خط السيب بطول 6500 متر وبقطر 710 مللي ، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة تصل إلى 19 ألف م3/ يومياً حالياً وستصل إلى 27 ألف م3/يومياً مستقبلياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

واطمأن اللواء أشرف عطية على معدلات التنفيذ بالمشروع والتى وصلت إلى 80 % لمحطة المعالجة و 60 % لمحطات الرفع ، و 85 % من خط السيب ، مؤكداً على أن مبادرة " تطوير الريف المصرى .. حياة كريمة " تتم في 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة بإجمالى 662 مشروعا قابلة للزيادة.

كما تفقد محافظ أسوان موقف السيرفيس الجديد بالبصيلية والمقام علي مساحة 500 م2 ويستتوعب أكثر من 75 سيارة ميكروباص، وأيضاً السويقة الجديدة التى تضم 85 محل وباكية بتكلفة إجمالية 2.2 مليون جنيه حيث يأتي ذلك في إطار خطة المحافظه لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس، بالإضافة إلي القضاء علي الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف المدن والمراكز.

وفى نهاية جولته قام المحافظ بزيارة مفاجئة لأحد المشروعات الإستثمارية للشباب المتخصصة في صناعة وتوريد وتركيب الألواح الشمسية المنتجة للطاقة الكهربائية ، مع تركيب طلمبات الري الحديثة حيث يشارك في هذا المشروع 28 شاب برأسمال 2 مليون جنيه .

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل المتواصل و الإستجابة للمطالب الجماهيرية وخاصة في القرى المدرجة ضمن مبادرته التنموية الرائدة " تطوير الريف المصرى .. حياة كريمة " ووسط فرحة المواطنين وعلي أنغام المزمار البلدي أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخبز البلدى الجديد بطاقة 7 ألاف رغيف من العيش المدعم يومياً بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو ، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان.

فيما أعرب أهالى الأشراف عن فرحتهم الغامرة وتوجيه شكرهم للرئيس السيسى بتغير وجه الحياة وتحقيق أحلامهم لوقع ملموس بعد جنى ثمار حياة كريمة سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية أن أفتتاح هذا المخبز البلدى بعد موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاءه ، بجانب ما شهدته قرية الأشراف والقرى الأخرى من مشروعات عديدة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق ، علاوة على رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الخدمات يؤكد على أن ما يشهده الريف المصرى بعد إطلاق القيادة السياسية لهذه المشروعات الضخمة يعتبر معجزة بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية الحديث.

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضاً رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا في المرحلة الأولى فقط مما غير وجه الحياة إلى الأفضل وساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً لتصبح هذه القرى جاذبة للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وأعطي أشرف عطية توجيهاته بفتح فصول للمرحلة الإعدادية ملحقة بمدرسة الأشراف الإبتدائية والتى جاءت ضمن 83 مشروع ، موضحاً بأنه تم وجارى تنفيذ 83 مشروع بالمرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى والتي تضم على مستوى المحافظة 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وتابع موزعين على 3 مراكز إدارية هي كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة .

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

وأوضحت الشركة في بيانهل سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب و الشيخ علي غرب ) وذلك لمدة ١٠ ساعات إعتباراً من الساعة الخامسة صباح غداً الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم .

وأضاف البيان بأن الشركة تهيب بالسادة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لامدادهم بمياه الشرب مجاناً.