لماذا استغنى مصر المقاصة عن فوافي؟ مدرب الفريق يوضح

كشف مدرب فريق مصر المقاصة، إسلام عادل، أسباب قرار إدارة ناديه عدم تمديد تعاقد باولن فوافي لاعب الفريق.

وأضاف عادل، في تصريحات لفضائية صدى البلد ببرنامج "الماتش": "نعم فوافي لديه مستحقات متأخرة لا ننكرها مثله مثل اللاعبين ووصلنا لدفع أكثر من 50% من المستحقات المالية للفريق، فوافي رفض العديد من العروض أثناء تواجده في المقاصة وهذا دليل على شعوره بالراحة مع الفريق".

وواصل: “جميع الأندية تعاني من أزمات مالية، وليس مصر المقاصة وحده، لكن حديث فوافي كان فيه الكثير من المبالغة”.

وتابع: "الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل هو من قرر رحيل اللاعب وليس العكس مثلما ردد بأنه سيرحل عن الفريق".

واختتم حديثه: "فوافي يتدرب مع الفريق وليس منفردًا، ولكن الإدارة والجهاز الفني يفكران في الموسم الجديد، بعدما اقتربنا من الاستمرار في الدوري، فيُفضل الجهاز الفني الدفع باللاعبين الشباب والذين سيستمروا معنا في الموسم المقبل لتجهيزهم".

وقال باولن فوافي لاعب نادي مصر المقاصة، إنه حزين للمعاملة التي وجدها من جانب إدارة النادي الفيومي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف باولن فوافي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه قرر الرحيل عن مصر المقاصة؛ لعدم حصوله على مستحقاته لعدة أشهر.

وتابع:" جميع المحترفين في المقاصة لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر، ورحلت؛ بسبب المعاملة السيئة بالنادي".

وأكد :" قررت الرحيل عن مصر المقاصة؛ لأني مش عايز أموت، لعدم صرف مستحقاتي المالية، ونتائج الفريق تراجعت؛ بسبب الأزمة المالية الموجودة".

وواصل: "مسئولو المقاصة تحدثوا معي بطريقة غير جيدة، وطريقة تعاملهم معي سيئة، ولدى عدة عروض سأدرسها جيدا قبل اتخاذ الخطوة المقبلة".