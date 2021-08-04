أولمبياد طوكيو.. سما فاروق تتأهل لربع نهائي الكاياك للقارب الفردي 500 متر

تأهلت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك، للدور ربع النهائي لمنافسات الكاياك للقارب الفردي 500 متر، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهت سما منافسات 500 متر للقارب الفردي بزمن2:13.007 دقيقة في المركز السابع للتصفية الرابعة لتتأهل للدور ربع النهائي.

وتتأهل فقط أول 3 لاعبات لنصف النهائي من كل تصفية، بينما تخوض اللاعبات أصحاب المراكز الآخرى محاولة جديدة في ربع النهائي من أجل التأهل لنصف النهائي.

وتلعب سما محاولة جديدة بعد قليل من أجل محاولة التأهل لنصف النهائي.

يذكر أن أولمبياد لندن قد شهد الظهور الأول لمصر في هذه الرياضة عن طريق اللاعب مصطفى منصور ، حيث شارك في منافسات السباق السريع ضمن سباقين 1000 و 200 متر.

وتشارك مصر خلال الدورة الحالية بطوكيو ، بلاعبين حيث تأهل علي حسن للمشاركة في منافسات الفردي في سباق 200 متر للقارب في الكياك، بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية ، كما تأهلت سما فاروق في منافسات الفردي في سباق 500 متر للقارب في الكياك، بعد فوزها هي الأخرى ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.