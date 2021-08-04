زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

سيطرت حالة من الحزن والأسي على أهالي قرية ميدوم في محافظة بنى سويف بعد خبر وفاة عروس من بنات القرية بعد حفل زفافها بساعة وتحول يوم الفرح إلى مأتم وودعها أهالي القرية.

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عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

وشيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي التابع لمحافظة بني سويف، اليوم، جنازة عروس توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، عقب شعورها بحالة إعياء، وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى.

عروس الجنة



فاجعة أصابت أهالي قرية ميدوم في مركز الواسطي، التي شهدت احتفال ليلة امس بحفل زفاف العروس، وفوجئوا بوفاتها بعدها بساعة أو اكثر حسبما أكد محمد حامد القاضي، نجل عمومة العروسة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة".

وأضاف: "ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفي ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".

وسادت حالة من الحزن بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، عقب وفاة عروس تدعى إسراء شعبان سعد القاضي.

وقالت أسرة العروس إنهم راضون بقضاء الله وقدره في وفاة ابنتهم، مؤكدين أنها كانت مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش.

وقال محمد حامد القاضي، ابن عم العروس: "أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة.. ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس.. عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".

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