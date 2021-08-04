طلاء آسوار مدينة الأقصر باللون الموحد

قام حسن خليدي رئيس حي جنوب بمحافظة الأقصر , بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات الأسوار باللون الموحد، لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمحافظة.

وأوضح رئيس حي جنوب، أنه جار تكثيف كافة الجهود لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضارى للأسوار والمباني والعقارات بنطاق الحي، في ظل وجود بعض المباني في مناطق مختلفة تظهر واجهاتها بالطوب الأحمر وغير موحدة اللون، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأشار "خليدي"، إلى أنه جاري تشطيب واجهات ٦ أسوار بطريق الجولي فيل من خلال أعمال المحارة ثم البدء في أعمال الطلاء .

وأضاف رئيس حي جنوب، أنه بناءً على موافقة المجلس التنفيذي رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ م، وطبقاً للمادة ٧ بقانون ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بشأن ضرورة إقامة أسوار حول الأراضى الفضاء وإلزام جميع أصحابها داخل نطاق المدينة والمناطق السكنية ببناء أسوار مرتفعة حولها لمنع إلقاء المخلفات بها وتحويلها إلى مقالب للقمامة ومخلفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين .

ياتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ،

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