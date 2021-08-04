قبول 12 طلب تصالح واجتماع للمشروعات متناهية الصغر وحملات تموينية مكبرة.. أهم أحداث الأقصر خلال 24 ساعة

شهدت محافظة الأقصر عدداً من الأحداث الهامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن هذه الأحداث قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز بقبول الطلبات الواردة من القرى التابعة للمركز للمواطنين بشأن التصالح على البناء .



وأوضح الهوارى أنه استقبل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية عدد 12 من طلبات التصالح .

يأتى ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الخطوات التنفيذية الواردة من الامانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتسهيل على المواطنين



وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 5 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة .



كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة يوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى وغالية احمد حسن سكرتير القرية ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية.

أيضا حدث فى ضوء قرار محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم بشأن تشكيل لجنة برئاسة محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر وعضوية كل من رؤساء مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة عقد نائب محافظ الاقصر اليوم الثلاثاء إجتماعا بحضور عدد من رؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم ومسئولى كل من جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وجهاز مشروعات شباب الخريجين الادارة الهندسية والتموين والصندوق الاجتماعى.



وتناول الاجتماع الاعمال التى تختص بها اللجنة لتذليل كافة العقبات ، ووجه نائب محافظ الاقصر بضرورة التنسيق ما بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص التراخيص الدائمة والمؤقتة مع مراعاة موافقة كافة الوزارات والهيئات والإدارات المختصة اثناء منح التراخيص.



جاء ذلك فى اطار استمرار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة الاستثمار فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظة مما ينعكس على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

حملات تموينية مكبرة

أيضا أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم المرور على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية وفرش الجزارة بمركز إسنا.

وأسفر المرور عن تحرير عدد ٢٠ مخالفة تموينية حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد ٥٠ كيس شيبسي وكارتيه + عدد ٢٣ كيس كاستر + عدد ٢٤ قطعه بسكوت + عدد ١٢ زجاجة عصير جوافه سعة ٢٥٠ ملي + عدد ٤٨ قطعه لوليتا.



وتم ضبط ٣ محضر ميزان غير معتمد من مصلحة الدمغة والموازين و5 محضر عدم إعلان عن الأسعار و ٨ محاضر ذبح خارج السلخانة برفقة الطب البيطري .



أيضاً أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، انه تم رصد حالة بناء مخالف علي الأراضى الزراعية بقرية البعيرات علي مساحة 200 متر تقريبا وتم ازالتها فى المهد، وفك شدة خشبية على مساحة 150 متراً واتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي قرية السيول، تم رصد حالة تعد عبارة عن مبانى مقامة علي أرض أملاك الدولة علي مساحة 120متراً وتمت إزالتها فى المهد.

شارك بالحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وممثلي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية والزراعة، وأملاك الدولة.



وفي سياق متصل، أشار رئيس المدينة، إلي استمرار أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري وتوسعة الطريق الزراعى من ناحية مستشفى القرنة.