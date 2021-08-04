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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | نواب تشيد بمبادرة الصحة للسيدة المقبلة علي الإنجاب.. و7 شروط للعمل بنشاط التمويل الإستهلاكي.. وأعضاء: المدينة الغذائية تسهم في خفض أسعار السلع

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الثلاثاء:

 

 

رئيس "زراعة البرلمان": تحقيق الأمن الغذائي الصحي هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة

 

7 شروط حددها القانون للعمل بنشاط التمويل الاستهلاكي.. اعرفها

 

برلمانى: سايلو فودز الصناعية تحقق منتجا غذائيا متكاملا وضبطا في الأسعار

 

برلمانية تطالب بالترويج الإعلامي لمبادرة صحة السيدة المقبلة على الإنجاب

 

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

 

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الرغيف سيكون له مردود إيجابي اقتصاديا

 

رئيس الشيوخ: المواطن لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه

 

برلمانية تشيد بمبادرة الرئيس للكشف على الراغبات في الإنجاب

 

رئيس الشيوخ سايلو فودز الصناعية التمويل الاستهلاكي الامن الغذائي الجمهورية الجديدة

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