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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

إنجاز تاريخي| تفاصيل تكريم وزيرة الثقافة لصناع فيلم ريش.. صور

وزيرة الثقافة تكرم
وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم ريش

كرمت الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صناع فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري بعد الفوز بجائزة مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما وكوكبة متميزة من السينمائيين وصناع الفيلم. 

تفاصيل تكريم صناع فيلم ريش 

قالت عبد الدايم ان الفوز بالجائزة يعد إنجازاً تاريخيا باعتباره اول فيلم مصري يحصل عليها ، واشادت بالمستوى الفني المميز للفيلم وصناعة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق  ، وأكدت الفخر بهذا الإنجاز موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم ووعدتهم بتقديم كافة اشكال الدعم ، كما وجهت الشكر للسيناريست الباسوسي لجهوده الدؤوبة في تطوير المجال السينمائي ، وللمخرج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد لإيمانهم بقدرات الشباب من ابطال الفيلم .

ومن جانبهم أبدى صناع الفيلم سعادتهم البالغة بتكريم وزيرة الثقافة لهم واهتمامها بإثراء ودعم الحركة السينمائية المصرية

وكان الحفل قد بدأ بعرض مشاهد مسجلة عن الفيلم وصناعه أثناء مشاركتهم بالمهرجان وحصولهم على الجائزة ثم كرمت وزيرة الثقافة فريق العمل بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير وهم المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد ، المخرج عمر الزهيري، مدير التصوير كمال سامي، مهندس الديكور عاصم علي، المونتير هشام صقر، المنتج المنفذ محمد الراعي، مدير الإدارة الإنتاجية سامر صلاح، مصممة الملابس هبة حسني، مهندس الصوت احمد عدنان، مدير الإنتاج هشام ابو زيد، مساعد المخرج احمد عماد والممثلين دميانة نصار ( عن دور الزوجة )، سامي بسيون  ( عن دور الزوج)، محمد عبد الهادي (عن دور صديق الزوج)، فادي مينا ( عن دور الابن الأكبر)، أبو سفين نبيل (عن دور الابن الأصغر )، نعيم عبد الملك ( عن دور الساحر )، محمد صدقي  (عن دور مسؤول المصنع ) ، يوستينا سمير ( مسؤولة ممثلين المنيا)، ناصر  جلال ( عن دور صديق الزوج )، عبدالله  ( عن دور مساعد الساحر)، سامية ( عن دور صديقة الزوجة).

فيلم ريش سيناريو عمر الزهيري بمشاركة أحمد عامر ويمزج بين الواقع والفانتازيا حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الام استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

ريش صناع فيلم ريش وزيرة الثقافة عمر الزهيرى مهرجان كان

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