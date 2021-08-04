سقوط أمطار متوسطة على حلايب بالبحر الأحمر

شهدت منطقة حلايب جنوب البحر الاحمر اليوم الاربعاء سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة في عدد من المناطق وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الصحراء فيما عبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية عن فرحتهم بالأمطار معتبرين الأمطار بشائر خير للرعي وملأ الخزان الجوفي.

كانت هيئة الأرصاد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتاثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق

ورفعت محافظة البحر الاحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.