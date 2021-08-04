عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخفيضات هائلة في الأوكازيون.. إقبال كبير على محلات وسط البلد.. فيديو

الاوكازيون الصيفى
الاوكازيون الصيفى

رصدت عدسة صدى البلد إقبالا كبيرا من المواطنين على محلات وسط البلد لشراء الملابس تزامنا مع عروض الاوكازيون الصيفى .

 

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحلات التي شاركت ‏في الأوكازيون الصيفي.

 

وأكد التقرير الوارد من القطاع ان عدد المحلات المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني.

 

وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية، أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

 

كما أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يوميا مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحلات المشاركة، وان توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏علي أذون المشاركة في الاوكازيون، تنفذ علي الارض بكل مديرية وتتم ‏متابعة ذلك يومياً.

 

وأشار أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الى انه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول اقبال المواطنين علي المحال ‏المشاركة في الاوكازيون وأكد التقرير الوارد اليه من المركز الاعلامي ‏وجود اقبال ملحوظ علي المحال التجارية المشاركة وأشار التقرير الى ان التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الاوكازيون تبدأ من ‏‏10 % وتصل الي الـ 50% ببعض المحال التجارية وكشف التقرير الوراد  من مدير المركز الاعلامي رمضان الشحات، الي ان ‏المواطنين أثنوا علي الاوكازيون، مشيرين الي انهم يستفيدون من التخفيضات الموجودة به ويزيد ‏من قدرتهم الشرائية ايضاً.

 

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

 

وأضاف في تصريحات سابقة له، أن المحال يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الاوكازيون وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض، وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ان ملابس الاطفال في الاوكازيون يصل تخفيضها إلى 50%.

 

وأشار خليل إلى أن الأوكازيون يعطي فرصة ذهبية للمواطنين من خلال الحصول على احتياجاتهم المختلفة بتخفيضات عالية جدا ، مؤكدا على جودة السلع التي يقدمها الاوكازيون الصيفي الجديد.
 

التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الاوكازيون الصيفي

ترشيحاتنا

انتحار أم اغتيال؟ شكوك في وفاة مارلين مونرو | كيف وجدوا جثتها؟

النشرة الاقتصادية.. تسليم 1700 سيارة ضمن إحلال المركبات قريبا.. وإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل.. بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش

السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة.. ومفاجاة لـ مروان محسن مع الاهلي

اخبار التعليم | رسالة من طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان موعد انطلاق تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

رسالة لـ صديقه عن فتاة.. لماذا انتحر اليوتيوبر الشهير في القاهرة؟

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ