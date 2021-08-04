تخفيضات هائلة في الأوكازيون.. إقبال كبير على محلات وسط البلد.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد إقبالا كبيرا من المواطنين على محلات وسط البلد لشراء الملابس تزامنا مع عروض الاوكازيون الصيفى .

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحلات التي شاركت ‏في الأوكازيون الصيفي.

وأكد التقرير الوارد من القطاع ان عدد المحلات المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني.

وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية، أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

كما أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يوميا مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحلات المشاركة، وان توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏علي أذون المشاركة في الاوكازيون، تنفذ علي الارض بكل مديرية وتتم ‏متابعة ذلك يومياً.

وأشار أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الى انه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول اقبال المواطنين علي المحال ‏المشاركة في الاوكازيون وأكد التقرير الوارد اليه من المركز الاعلامي ‏وجود اقبال ملحوظ علي المحال التجارية المشاركة وأشار التقرير الى ان التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الاوكازيون تبدأ من ‏‏10 % وتصل الي الـ 50% ببعض المحال التجارية وكشف التقرير الوراد من مدير المركز الاعلامي رمضان الشحات، الي ان ‏المواطنين أثنوا علي الاوكازيون، مشيرين الي انهم يستفيدون من التخفيضات الموجودة به ويزيد ‏من قدرتهم الشرائية ايضاً.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

وأضاف في تصريحات سابقة له، أن المحال يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الاوكازيون وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض، وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ان ملابس الاطفال في الاوكازيون يصل تخفيضها إلى 50%.

وأشار خليل إلى أن الأوكازيون يعطي فرصة ذهبية للمواطنين من خلال الحصول على احتياجاتهم المختلفة بتخفيضات عالية جدا ، مؤكدا على جودة السلع التي يقدمها الاوكازيون الصيفي الجديد.

