"جنرال موتورز" تحقق أرباحا أقل من المتوقع خلال الربع الثاني 2021

حققت جنرال موتورز أرباحا أقل من توقعات أرباح وول ستريت للربع الثاني على الرغم من تحقيق أرباح قوية ورفع توجيهات العام.

وتراجعت أرباح جنرال موتورز في الربع الثاني بنحو 1.3 مليار دولار بسبب تكاليف استرداد الضمان، بما في ذلك 800 مليون دولار تتعلق بشفروليه بولت EV الكهربائية.

وتم استدعاء السيارة الكهربائية مرتين في العام الماضي بسبب مخاطر الحريق.

وجاءت ربحية السهم في الربع الثاني من 2021 1.97 دولار، مقابل توقعات بنحو 2.23 دولار في حين حققت الشركة إيرادات بلغت 34.17 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 30.9 مليار دولار.

ورفعت جنرال موتورز اليوم توقعاتها لأرباحها للعام بأكمله إلى ما بين 11.5 مليار دولار و 13.5 مليار دولار، أو 5.40 دولار إلى 6.40 دولار للسهم، بزيادة من 10 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، أو 4.50 دولار إلى 5.25 دولار للسهم.

وانخفضت أسهم جنرال موتورز بنحو 3% خلال تداولات ما قبل السوق إلى 56.35 دولارًا للسهم.

وبلغ صافي الدخل 2.8 مليار دولار للربع الثاني مقارنة بخسارة 758 مليون دولار في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في إغلاق مصانعها.

وتحاول جنرال موتورز التغلب على تحديات النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، الذي تسبب في إغلاق المصانع ومن المتوقع أن يخفض أرباح الصناعة بالمليارات في عام 2021.

وأكدت جنرال موتورز أنه سيتم إغلاق مصانع تجميع شاحنات البيك أب الثلاثة كاملة الحجم في أمريكا الشمالية الأسبوع المقبل بسبب النقص.

وفي يونيو ، توقعت جنرال موتورز نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني على الرغم من تأثير النقص على مستوى الصناعة والذي تسبب أيضًا في أسعار وأرباح قياسية للمركبات.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والنفقات المعدلة للنصف الأول من 8.5 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار بسبب استمرار الطلب القوي ونتائج أفضل من المتوقع في جنرال موتورز المالية وتحسن الإنتاج على المدى القريب.

وكان ذلك أعلى من توقع سابق هذا العام بلغ 5.5 مليار دولار.