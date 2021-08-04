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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. انحراف طائرة إيرانية عن المسار ولا إصابات بين ركابها

العراق
العراق

 اعلن مطار النجف العراقي عن خروج طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني عند اقلاعها عن المسار إلى الكتف الترابي للمدرج، ولم يسجل اي اصابة على متنها.

وبين المطار العراق في بيان له ان فريق إنقاذ اتجه لإخلاء الطائرة من المسافرين تحسباً لأي طارى.

وقال مدير عمليات المطار إن فريقا فنيا من المهندسين تابعين لشركة قشم وصلوا مطار النجف لإصلاح العطل الفني ومن المتوقع إقلاع الطائرة بعد منتصف الليل.

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رسالة عاجلة من العراق إلى إيران

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العراق .. رئيس الوزراء يعلن بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، اليوم  الأربعاء، بحث مع محافظ ايلام والمسؤولين في الكمارك الإيرانية، ملف نقل ساحات التبادل التجاري إلى داخل العراق لتشغيل الأيدي العاملة المحلية.
 
وبحسب بيان للمنافذ العراقية  فقد جرى خلال اللقاء مناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول للمعوقات الموجودة وأحكام السيطرة على منع دخول المواد الممنوعه من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي.

كما تم التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لفايروس كورونا، وضرورة نقل ساحات التبادل التجاري الى العراق لكوننا الجهه المستوردة  من اجل تشغيل الايادي العاملة العراقية".

ومن جانب آخر فقد  طالب الجانب الايراني وفق البيان بـ"ضرورة فتح منافذ جديدة مع محافظة ايلام بواقع منفذ حدودي في واسط واخر في محافظة ميسان".

وفي ذات السياق اكد الوائلي ان "هذه المواضيع من ضمن مهام لجنة الامر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب حضور الوفد الايراني الى بغداد والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكررة من اجل حسم المواضيع العالقة وجميع الملفات ذات العلاقة مع الوزارات والهيآت الحكومية العراقية والاطلاع على تقارير اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات الجهات المختصة مع ضرورة الوقوف على رأي ادارة المحافظتين ومن ثم عرض التوصيات الى رئيس الوزراء للمصادقة".

العراق ايران المنافذ الحدودية الوفد الإيراني مطار النجف انحراف طائرة

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