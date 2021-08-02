العراق .. رئيس الوزراء يعلن بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي في بلاده.

وقال الكاظمي خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح في العراق إنه "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها".

وأضاف: "اجتماعنا اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي في العراق ضمن الورقة البيضاء".

وتابع الكاظمي قائلاً: "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري. ومن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد في العراق بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد".

وقال: "خطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل".

واستطرد رئيس الوزراء العراقي بالقول: "نريد أن نثبت لشعب العراق أننا جادون بالإصلاح؛ لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات".

ولفت إلى أن "الضرر في اقتصاد العراق كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم. غايتنا هي النهوض بدولة العراق وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية".

وقال الكاظمي: "منذ تسنمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات؛ كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا جميعاً. إن مستقبل أبنائنا أهم من أي شيء، فهم بناة العراق وهم من سيقوده، فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا".