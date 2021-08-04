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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوروبي يطالب السلطات اللبنانية بإعلان نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

مرفآ بيروت
مرفآ بيروت

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم “الأربعاء”، السلطات اللبنانية بالكشف سريعاً عن نتائج التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت قبل عام.


وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن مطالبة ميشيل جاءت في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعت إليه كل من فرنسا والأمم المتحدة، بمناسبة مرور عام واحد على انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وأحدث تدميراً كبيراً في العاصمة اللبنانية.


وأكد  رئيس المجلس الأوروبي تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الاتحاد منح 170 مليون يورو للبنان كمساعدة فورية بعد الانفجار.
 

وطالب  رئيس المجلس الأوروبي السلطات اللبنانية بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها البلد، وكذلك التحضير للانتخابات المقررة عام 2022، وشدد على أن المساعدات الدولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الذي يمكن إحرازه على طريق الإصلاحات.

 

رئيس المجلس الأوروبي المجلس الأوروبي شارل ميشيل السلطات اللبنانية انفجار مرفأ بيروت

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