فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

وصل تفشي متغير سلالة دلتا الأشد عدوى في الصين إلى ووهان ، المركز الأصلي لظهور الوباء كوفيد قبل كل تحوراته اللاحقة، مما دفع إلى إجراء اختبارات على السكان، في وقت تتدافع فيه السلطات لاحتواء أولى الإصابات المحلية التي تم الإبلاغ عنها في المدينة منذ أكثر من عام، وفق ما ذكر تقرير لشبكة سي إن إن.

تكافح الصين أسوأ تفشٍ وبائي لها منذ أشهر، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 حالة في أكثر من عشرين مدينة.

الصحة الوطنية

قالت لجنة الصحة الوطنية إن البلاد لديها الآن 144 منطقة متوسطة وعالية الخطورة، وهو أكبر عدد من المناطق منذ انتشار المرض في أوائل عام 2020.

أدت سرعة وحجم الانتشار إلى فرض قيود جماعية على السفر الداخلي، حيث تم تعليق جميع خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات استدعاء السيارات عبر الإنترنت في المناطق ذات الخطورة المتوسطة والعالية.

كما تعهدت سلطات الهجرة الصينية بـ "التقييد الصارم للسفر غير العاجل وغير الضروري"، بما في ذلك تشديد إصدار جوازات السفر للمواطنين الصينيين.

الوباء يعود من جديد إلى مكان بؤرة التفشي

تم الإبلاغ عن سبع إصابات بين العمال المهاجرين في ووهان، المدينة الواقعة بوسط الصين حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 20 إصابة محلية ، بما في ذلك 8 حالات بدون أعراض ، وفقًا للجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

تم وضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تحت أول إغلاق في العالم وأكثره صرامة على الإطلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا في يناير 2020 ، في ذروة تفشي المرض الأولي المدمر.

واستمر الإغلاق الكامل 76 يومًا، لكنه نجح في النهاية في ترويض الفيروس، ولم تبلغ ووهان عن أي حالات داخلية منذ مايو من العام الماضي.

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