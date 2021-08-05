عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

كورونا يعود إلى ووهان
كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

وصل تفشي متغير سلالة دلتا الأشد عدوى في الصين  إلى ووهان ، المركز الأصلي لظهور الوباء كوفيد قبل كل تحوراته اللاحقة، مما دفع إلى إجراء اختبارات على السكان، في وقت تتدافع فيه السلطات لاحتواء أولى الإصابات المحلية التي تم الإبلاغ عنها في المدينة منذ أكثر من عام، وفق ما ذكر تقرير لشبكة سي إن إن.

أسوأ تفشي للفيروس منذ شهور.. قرار عاجل من الصين بشأن السفر

تكافح الصين أسوأ تفشٍ وبائي لها منذ أشهر، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 حالة في أكثر من عشرين مدينة.

الصحة الوطنية

قالت لجنة الصحة الوطنية إن البلاد لديها الآن 144 منطقة متوسطة وعالية الخطورة، وهو أكبر عدد من المناطق منذ انتشار المرض  في أوائل عام 2020.

أدت سرعة وحجم الانتشار إلى فرض قيود جماعية على السفر الداخلي، حيث تم تعليق جميع خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات استدعاء السيارات عبر الإنترنت في المناطق ذات الخطورة المتوسطة والعالية.

كما تعهدت سلطات الهجرة الصينية بـ "التقييد الصارم للسفر غير العاجل وغير الضروري"، بما في ذلك تشديد إصدار جوازات السفر للمواطنين الصينيين.

الوباء يعود من جديد إلى مكان بؤرة التفشي

تم الإبلاغ عن سبع إصابات بين العمال المهاجرين في ووهان، المدينة الواقعة بوسط الصين حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 20 إصابة محلية ، بما في ذلك 8 حالات بدون أعراض ، وفقًا للجنة الصحة  في مقاطعة هوبي.

تم وضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تحت أول إغلاق في العالم وأكثره صرامة على الإطلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا في يناير 2020 ، في ذروة تفشي المرض الأولي المدمر.

واستمر الإغلاق الكامل 76 يومًا، لكنه نجح في النهاية في ترويض الفيروس، ولم تبلغ ووهان عن أي حالات داخلية منذ مايو من العام الماضي.

ولمتابعة المزيد حول تفشى كورونا.. تابع الفيديو جراف التالي:

الصين ووهان كوفيد كورونا كوفيد 19

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية.. التين الشوكي |صيدلية ربانية

فيديو جراف.. بعد أكثر من 12 قرنا .. اكتشاف السفينة الفرعونية "القادس السريع"

فيديو جراف.. سمية الخشاب : الفلوس ما بتعملش ولاد ناس

ترشيحاتنا

توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال والهيئة القومية للبريد

أولمبياد طوكيو.. التعادل 7-7 يحسم أول ربع ساعة من مباراة مصر وفرنسا

ميدو يكشف سر فوز الأهلى الصعب على وادى دجلة

تلال الفسطاط.. محافظ القاهرة يكشف ل "صدى البلد" مخطط تطوير عزبة أبو قرن بعد إزالتها.. شاهد

خلى بالك.. أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات

أولمبياد طوكيو.. رضوي السيد تخسر من بطلة كازاخستان في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تجنبوا الشمس.. اليوم ذروة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ