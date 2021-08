"الوضع الراهن وخارطة المستقبل"ورشة عمل بجامعة حلوان

قام مكتب العلاقات بجامعة حلوان بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة ومشاركة الدكتور هشام عبد المجيد الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومدير وحدة الاستبيانات وقياس الأداء بمركز ضمان الجودة بالجامعة بعقد ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان: " ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الأفريقية: الوضع الراهن وخارطة المستقبل"

“Quality Assurance in African Higher and Tertiary Education Institutions: Current `state and the way Forward” وذلك فى إطار تفعيل مشاركة جامعة حلوان فى أنشطة اتحاد الجامعات الافريقية وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور ماجد نجم الى أن هذه الورش تهدف إلى تفعيل أواصر التعاون وتحقيق الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالى، بهدف إتاحة المزيد من البرامج الدراسية والتنقل وزيادة التبادل الطلابى والتعاون الدولى بين البلدان الافريقية، وذلك من أجل تحقيق تعليم عالى الجودة بكل دول القارة وتوافق المؤهلات بين الدول الإفريقية مما يسهل تبادل الخبرات والبرامج الدراسية والطلاب.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أننا نسعى جميعا إلى توحيد جهودنا للوصول إلى رابطة وكيان يجمع كل الجهود ويوحد المعايير ويدفع مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا للأفضل خاصة أن هذه المعايير تتشابه مع المعايير الاوروبية مما يقرب القارتين فى التعليم ويسهل حرية الدراسة وتنقل الطلاب ولا يقف عند سهولة انتقال الطلاب بل يوحد شكل الخريجين.

وتضمنت الورشة عرضاً لتجارب مجموعة من الجامعات الأفريقية في مجال إدارة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، كما تضمنت كلمة الأستاذ الدكتور هشام عبد المجيد مجموعة من المحاور المرتبطة بتطبيقات نظام إدارة الجودة والإعتماد بالجامعة.

وأشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالتعاون المثمر مع الأستاذة الدكتورة هناء الحسينى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ونشاطها المميز وحرصها الدائم على تفعيل مشاركة الجامعة فى أنشطة الاتحادات الدولية، كما أكدت على دور جامعة حلوان الرائد فى المشاركة فى أنشطة اتحاد الجامعات الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات الافريقية المختلفة ومد جسور التواصل معها فى كافة المجالات الدولية.

وأوضحت الدكتورة هناء محمد الحسينى أن التعاون مع المؤسسات الدولية والإفريقية يسهم في تفعيل الدور الرائد للجامعة وأن تنظيم هذه الورش يؤكد على الدور القوى والفعال لجامعة حلوان في تحقيق جودة التعليم العالي.