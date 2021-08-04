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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الإشغالات والالتزام بالمظهر الحضاري

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع الإشغالات العشوائية أمام المحال التجارية، والإلتزام بالمظهر الحضاري لعرض البضائع بما لا يؤثر على حركة المارة علي رصيف المشاة.

 

جاء ذلك خلال تفقده لشارع النبوي المهندس بالخارجة ، اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز. كما كلف الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لرفع الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

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وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط، اليوم، يرافقه المهندس عبد الحكيم جبالي رئيس المركز.

 

حيثُ قرر المحافظ منح الجمعية صوبة زراعية كبيرة لاستخدامها بهدف توفير الخضروات لأهالي القرية ، وتوفير عائد مادي للجمعية.

 

ووجه الزملوط بإنشاء وحدة طاقة شمسية للجمعية والمستوصف التابع لها، علي أن تُسهِم  المحافظة بنسبة ٢٥% من تكاليفها دعماََ للجمعية.

 

وعلى صعيدٍ آخر شدد الزملوط على ضرورة إزالة العشش والبنايات المهجورة بجوار الجمعية لما تمثله من خطر على المواطنين مع استمرار ملكية الأرض لأصحابها.

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محافظ الوادي الجديد رفع الإشغالات المحال التجارية قرية البشندي اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات اخبار محافظة الوادي الجديد

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