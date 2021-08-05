فتاوى تشغل الأذهان..الإفتاء: قراءة القرآن على الميت قبل دفنه جائزة.. وزير الأوقاف: علينا أن نزين القرآن الكريم بأعمالنا وأخلاقنا.. الحبيب الجفري: الإفتاء تحقق إنجازا افتقدناه في المؤسسات الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في تقرير يرصد فتاوى تشغل الأذهان:

حكم قراءة القران بملابس خفيفية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن خير الخلق قاطبة من تعلم القرآن وعلمه ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "إنَّ للَّهِ أَهْلينَ منَ النَّاسِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، من هُم ؟ قالَ: هم أَهْلُ القرآنِ ، أَهْلُ اللَّهِ وخاصَّتُهُ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا".

القران الكريم

وأضاف خلال مشاركته احتفال نادي مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بحفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي 2020/ 2021م ، وتكريم حفظة القرآن الكريم من مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم ، بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ، و المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ،أن الناس ثلاثة : معلم ومتعلم والثالث أي الذي لا يعلم ولا يتعلم لا خير فيه ، وقد قالوا : كن عالمًا أو متعلمًا ولا تكن الثالث ، أي: الذي لا يعلم ولا يتعلم فتهلك ، وإذا كان هذا اليوم هو يوم تكريم الأفاضل المستشارين وأسرهم فهذا يؤكد على أهمية التعلم المستمر من المهد إلى اللحد وإلى التنوع الثقافي ، فالعالم والأديب والفقيه والقاضي ، الجميع يحتاجون إلى تنوع وشمول ثقافي ، وأي علم أفضل من العلم بكتاب الله (عز وجل) وفهم مقاصده وغاياته.

القران الكريم

وقال الوزير: الحفظ أمر هام وهو أولى الخطوات ، ولكن علينا أيضًا أن نسعى لفهم معاني القرآن الكريم ومقاصد القرآن الكريم ، وكما نزين القرآن الكريم بأصواتنا علينا أن نزينه بأعمالنا وأخلاقنا ، فسيدنا سالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنه) كان يقول : (يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم) ، فمطلوب أن نزين القرآن بأصواتنا بحسن التلاوة وحسن التجويد والتأمل والتدبر لكن الأهم هو التخلق بأخلاق القرآن الكريم ، كما قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها) لما سئلت عن خلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالت: "كان خلقه القرآن" ، وقالت: "كان قرآنا يمشي على الأرض" ، أي : إن أفعاله وتصرفاته كانت تنفيذًا وتطبيقًا عمليًا لمعاني القرآن فندعو إلى فهم معاني القرآن إلى جانب الحفظ لتكتمل بذلك الحسنيات.

قراءة القرآن على الميت قبل دفنه جائزة



قالت دار الإفتاء، إن قراءة القرآن على الميت قبل دفنه جائزة، موضحة أن الأمر الشرعي جاء بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق دون تحديد مكان معين.

القرآن الكريم

وأوضحت الدار، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن قراءة القرآن الكريم في المسجد وعند القبر وقبل الدفن وخلاله وبعده مشروعة ابتداء، لعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى ورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار كثيرة عن السلف الصالح في خصوص ذلك.

القرآن على الميت

وأكدت الدار أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قد سمح بزيارة القبور بعد منعها في بداية الإسلام لقيام البعض ببعض أعمال الجاهلية، وظهر ذلك في الحديث الشريف: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها شريطة أن نتجنب ما يغصب الله تعالى من بكاء النساء وترديد بعض ألفاظ الجاهلية».

القرآن الكريم

وأوضحت الإفتاء: أن قراءة القرآن في أي مكان سواء كان قريباً من القبر أو بعيداً فإن ثوابها يصل للمتوفى ولا مانع من ذلك فبدلًا من التحدث في أمور الدنيا أثناء زيارة القبور يكون الأفضل قراءة القرآن للمتوفى، ليصل الثواب إليه وكتذكير له؛ فالمتوفى يشعر بزائريه.

الحبيب الجفري: الإفتاء تحقق إنجازا افتقدناه في المؤسسات الدينية والرسمية



علق الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة “طابة” للأبحاث والاستشارات، على حضوره لمؤتمر الإفتاء العالمي، قائلاً إن هذا المؤتمر هو حلقة فى سلسلة من المؤتمرات الجادة التى تميزت عن كثير من المؤتمرات بأنها تنظير وفعل.



حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة (التريننج).. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قال الدار في فتوى لها: لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.

وأضافت الدار: قد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.

وعلى ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.

حكم قراءة القران بملابس خفيفية.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز قراءة القرآن على أي حال ، لا مشكلة فيه لو قرأت بارتداء ملابس خفيفية لا شيء فيه أيضا.

هل تجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له.



وأجاب "عبدالسميع" قائلًا: إن قراءة القرآن على كل حال جائزة فلا يشترط أن أكون مرتديا ملابسا محتشمة لأنه ليس من شروط صحة قراءة القرآن ستر العورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال.

هل كتابة كلمات الأغاني حرام؟ .. شاهد رد أمين الفتوى

هل كتابة كلمات الأغاني حرام .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الكلمات حلالها حلال وحرامها حرام، لو كلمة مهذبة حلال كلمة لاتتنافى مع القيم حرام.





