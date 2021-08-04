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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقيت تخاف تاكل.. ملك زاهر تكشف معاناة صديقة لها من اضطرابات الأكل

ملك زاهر
ملك زاهر

قالت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر ، لدي صديقة تعاني من اضطرابات الأكل وفي البداية كان جسمها طبيعيا وكانت تقوم ببعض التمرينات ، لافته أن أهل صديقتي قاموا بالضغط عليها من اجل ان تأكل حتي وصلت إلي مرحلة الخوف من الأكل.


وأضافت ملك زاهر خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، صديقتي وصلت إلي مرحلة أنها لم يعد بها جسد وأصبحت نحيفة بسبب إصابتها باضطرابات الأكل، هذا أدي إلي إصاباتها بأمراض عضوية وتابعت مع الأطباء والآن هي في تحسن بسبب وقوفنا إلي جانبها وبسبب معرفتها بأن هناك أحد أدرك مشكلتها .

 

وفي ذات السياق : 
كابوس.. فرح الزاهد تكشف معاناتها مع مرض الوسواس القهري.. شاهد

 

قالت الفنانة فرح الزاهد ، طلبت من أختي أن تتصل بصديقة لها كانت تقوم بعمل فيلم وتطلب منها أن أقوم بتمثيل دور  مصابة بمرض الوسواس القهري وهذا لأنه تم تشخيص حالتي من قبل الأطباء بإصابتي بمرض الوسواس القهري.


وأضافت فرح الزاهد خلال لقائها في برنامج " معكم من الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أعاني من مرض الوسواس القهري منذ فترة واري انه عبارة عن كابوس ، لافتة أن ليس مرض للتباهي والإصابة بهذا المرض تؤدي ألي الانتحار .

 

وأوضحت فرح الزاهد ، أن مرض الوسواس القهري أنواع وانا لست مصابه بهذه الأنواع كلها ولكن مصابة بمعظمهم ، ومنذ صغري وانا أقوم بعمل تصرفات غريبة لا يفعلها كل الناس ، مؤكدة  " كان لدي 7 سنوات وكنت اشك أن دولابي اغلق أم لا اكثر 20 مرة .

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