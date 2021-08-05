عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال .. نصائح لاختيار البدلة المناسبة للفرح

بدلة العريس
بدلة العريس

مع حلول فصل الصيف تكثر حفلات الزفاف و يحتار الكثير من الرجال العرسان في اختيار بدلة الفرح  التي تتناسب و تتناسق مع قوامه و تمنحها مظهرا مميزا في حفل الزفاف.

 

بدلة العريس من أهم الأشياء التي يجب التحضير لها بشكل خاص قبل يوم الزفاف، حيث أنها لا تقل أهمية عن فستان العروسة، ولكن بعض الرجال لا يقدروا هذا ويفتقدوا الدليل لاختيار البدلة عرسهم المناسبة.

 

يقول الفاشون بلوجر مصطفى الشيخ، بدلة العريس يجب أن تنسجم مع ثوب زفاف العروس من ناحية التصميم واللون، أي يجب أن تنطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف، فإذا كان أبيض ناصعًاّ من المهم أن يكون قميصه من اللون نفسه، وللكريمي المائل إلى البيج المعاملة نفسها.

 

وأضاف مصطفى الشيخ،  يجب أن تخفي البدلة العيوب في جسم العريس لا إظهارها، لذلك من الضروري أن يحرص عند انتقاء تصميم البدلة على اختيار القصّات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.

 

وأشار إلى أنه من المهم أن ينسجم تصميم البدلة مع الطابع العام لحفل الزفاف، فمن المهم اختيار الأنسب للحفل البسيط أو الحفل الفخم، أو للحفل الذي سيقام في صالة خارجية أو داخلية، أو إذا ما كان على البحر، أم في أحد الفنادق، حيث يختلف "ستايل" البدلة مع اختلاف طبيعة الحفل.

 

وأكد أنه يجب شراء البدلة الرسمية قبل شهرين من حفل الزفاف على الأقل، والتأكد من مقاسها قبل عشرة أيام، حتى يكون لديه مهلة لتضييقها أو توسيعها إذا دعت الحاجة، كما ينصح العريس ذي البشرة السمراء، بارتداء اللون الرمادي الداكن أو اللون الكحلي ويبتعد عن اللون البني، أما بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء ،فيبتعد عن الألوان الصارخة كالزيتي والأخضر، ويرتدى اللون الكحلى والبني والأسود والرمادي، والأوف وايت.

 

وأكد أنه  في حال قررت ارتداء وشاح الخصر عليك أن تحرص على أن يتناسب مع حجم خصرك ومن نفس نوعية قماش البنطلون.

بدلة بدلة العريس حفل الزفاف فستان الزفاف القميص الأبيض

موضوعات متعلقة

للفتيات والرجال.. التاتو المؤقت يسيطر على موضة صيف 2021

الشارب المزدوج .. موضة جديدة للرجال.. هل تفعلها؟

للرجال .. تعرف على موضة أزياء صيف 2021

ترشيحاتنا

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

اللقطة.. حكمها وأنواعها وماذا تفعل إذا وجدتها

السعودية .. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

بسعر منخفض ومواصفات تنافسية.. هاتف ذكي جديد من فيفو يستهدف الشباب

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ