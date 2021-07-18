للفتيات والرجال.. التاتو المؤقت يسيطر على موضة صيف 2021

موضة صيف 2021 من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الفتيات والشباب للاهتمام بلياقتهم ومظهرهم واختيار الأشياء التي تزيد من جاذبيتهم ومظهرهم الراقي بالأخص عند السفر.

فقد انتشرت في الآونة الأخيرة موضة التاتو المؤقت بين الشباب والبنات، وذلك لما يعطيه من إطلالة مميزة وجذابة وشبابية، بالأخص في فصل الصيف، ولكن كان البعض يتخوف من رسم التاتو الدائم حتى ظهر التاتو المؤقت وهو موضة صيف 2021.

التاتو المؤقت يسيطر على موضة صيف 2021

يقول هاني بروسلي خبير التجميل ورسم التاتو، إنه ظهرت موضة جديدة للتاتو القابل للإزالة بسهولة وقتما تريدين، وهي تعتبر موضة صيف 2021، حيث يمكن وضع التاتو المؤقت أثناء التحضير لحفلة أو للذهاب للشاطئ أو حمام السباحة، أو حتى فى الخروج العادى أو فى البيت حسب المناسبة أو للتجديد عامة.

وأضاف خبير التجميل، أن هذا النوع من التاتو يبقى ثابتا على الجسد لمدة معينة، كما يمكن إزالته في الوقت الذي تحدديه، كما يمكن إزالته وعمل تاتو جديد في نفس المنطقة في نفس الوقت.

وأشار هاني بروسلي إلى أنه يوجد العديد من أشكال التاتو المؤقت، فمنها البسيط ومنها المعقد حسب الذوق، والعديد من الألوان منها الأسود والذهبى والفضى والأحمر والأزرق، ومن مميزات هذا التاتو أنة دقيق جداً ومرسوم بدقة متناهية.

ويوجد العديد من الأماكن التى يفضل وضع التاتو عليها، لأنها تعطى شكلا جذابا أكثر من باقى الأماكن مثل: على صوابع اليد، على الذراع، الكوع، وأسفل الكتف، وعلى خلف الرقبة، وعلى مكان عظمة الترقوة، وعلى اللوح، وأسفل الظهر، وعلى الرجل أسفلها وأعلاها.