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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أبرز أحداث يوم الأربعاء داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ساعة خلال يوم الأربعاء.

فقد تعرضت محافظة أسوان صباح الأربعاء لعاصفة ترابية مما تسبب في إنعدام الرؤية ، وبناء على ذلك تم إغلاق المجرى الملاحى لنهر النيل، ووقف حركة البواخر السياحية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

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كما ناشد محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، مؤكداً أن هناك تواصلا مستمرا من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول.

كما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا للقيام بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة أسباب مشكلة ظهور البرك والمستنقعات وتراكم المياه بمنطقتى الخور والشطب قبلى بمركز دراو وذلك فى إطار التفاعل والاستجابة السريعة لمشكلات الأهالى والمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد اللواء أيمن رضا أن اللجنة تضم استشاريين ومتخصصين من كلية الهندسة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ومجلس المدينة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لتسليم تعويضات المسستحقين من أبناء النوبة الذين قاموا بإستيفاء مستنداتهم ضمن تعويضات المرحلة الثانية طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رقم 1436 لسنة 2021 ، وكذلك الذين أستوفوا مستنداتهم من مستحقين المرحلة الأولي طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1435لسنة 2021 .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوفاء الدولة بحقوق أبناؤها من أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً إنشاء السد العالى . 

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق؛ نظراً لاستكمال أعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها. 

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب و الشيخ علي غرب ) وذلك لمدة 8 ساعات إعتباراً من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح باكر الخميس الموافق 5/8/2021.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات اللواء أشرف عطية

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