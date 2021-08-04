قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق؛ نظراً لاستكمال أعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب و الشيخ علي غرب ) وذلك لمدة 8 ساعات إعتباراً من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح باكر الخميس الموافق 5/8/2021.

وأضاف البيان، أن الشركة تهيب بالسادة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات وفناطيس لامدادهم بمياه الشرب مجاناً.