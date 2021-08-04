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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تغلق عيادة طبية غير مرخصة

غلق وتشميع عيادة
غلق وتشميع عيادة طبية غير مرخصة بأسوان

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ ، والدكتورة هبة سيد اسماعيل مدير إدارة العلاج الحر اليوم الأربعاء حملة تفتيش بنطاق مركز أسوان وذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي بتكثيف حملات التفتيش علي المراكز والعيادات الطبية.

 

وأسفرت الحملة عن غلق و تشميع عيادة لعلاج السمنة والنحافة غير مرخصة تديرها ممارسة غير مختصة بالكشف ووصف العلاج والأدوية ، وضبط المخالفات الموجودة بالمكان ، وتحرير محضر بها ، وتم قيدها بجنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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كما أسفرت الحملة أيضاً ، عن ضبط 295 علبة مخالفة بإجمالي 6382 وحدة متنوعة من أدوية ومكملات غذائية وأغذية خاصة وعينات مجانية محظور تداولها وحيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها بذلك.

 

هذا وأثناء متابعته لموقف تداعياء سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان، إلى إدفو شمالاً ، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .

 

وناشد محافظ أسوان، سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية ، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول .

 

وأفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المخبز البلدى الجديد بطاقة 7 ألاف رغيف من العيش المدعم يومياً بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو ، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل المتواصل و الإستجابة للمطالب الجماهيرية وخاصة في القرى المدرجة ضمن مبادرته التنموية الرائدة " تطوير الريف المصرى .. حياة كريمة " .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات وزارة الصحة

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