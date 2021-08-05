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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو ..عمرو رضا يطيح ببطل بولندا ويتأهل لربع نهائي المصارعة

صدى البلد

افتتح عمرو رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة بالفوز في افتتاح مشواره بدور ال 16 في وزن 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وفاز عمرو رضا علي كامييل ريبياك بطل بولندا في مباراة ثمن النهائي   بنتيجة    ليصعد الي ربع نهائي منافسات المصارعة في أولمبياد طوكيو.

وينتظر عمرو رضا الفائز من مواجهة بطلي اليابان وكازاخستان لمواجهته في مباراة ربع النهائي .


وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

عمرو رضا منتخب مصر للمصارعة وزن 125 الألعاب الأولمبية كيشو البرونزية الثالثة لمصر

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