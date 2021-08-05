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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات ..1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 835.89 مليون درهم منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 228.41 مليون درهم و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 607.49 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى .

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الكرامة .

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 305.22 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 209.42 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 95.8 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 133 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 54 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 14.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 5 ملايين درهم

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