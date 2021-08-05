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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تواصل عروضها الفنية "بصيف إسكندرية"

فرقة البحيرة للفنون
فرقة البحيرة للفنون الشعبية

 استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فى إقامة الفعاليات الفنية "صيف إسكندرية"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بقصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى" بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجارى.

قدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى عددا من التابلوهات الاستعراضية منها "عرايس المولد ، فاصل تنورة، العرافة" تدريب وتصميم رقصات سعيد فتحى، كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن التراث بمدن القناة ومنها "الضمه، آه ياللي، البحرية، بتغنى لمين" تدريب وتصميم رقصات محمد صالح، واختتمت العروض بتقديم فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية المعبرة عن التراث بصعيد مصر ومنها "الكف، التحميله، العصاية" تدريب وتصميم رقصات مصطفى أمين

جاءت العروض بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ولفيف من المثقفين والفنانين بالمحافظة.

ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة صيف أسكندرية فرقة البحيرة للفنون الشعبية

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