نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة فر ح الزاهد ..كل ما لاتعرفيه عن الوسواس القهري.. 6 مكملات غذائية ضرورية للنساء فوق الأربعين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

نشرة المرأة

بالإضافة إلى نكهته ورائحته وفوائده الصحية إليك فوائد واستخدامات شاي إكليل الجبل لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين

يصاب الكثير من الشباب بمرض السكرى مع الإفراط فى تناول الأطعمة السريعة والتي تحمل العديد من الدهون، وفى الوقت نفسه قلة الحركة وعدم المواظبة على ممارسة الرياضة.

ومن أبرز مضاعفات مرض السكري؛ مشاكل العين، ومشاكل في الكلى، و الأعصاب، وتلف الأوعية الدموية، مع الإصابة بمشاكل القدم والجلد.

بعد تصريحات الفنانة فرح الزاهد، شقيقة النجمة هنا الزاهد، بإصابتها بـ الوسواس القهري ومطالبتها متابعيها بمشاهدة أحداث حلقتها المرتقبة مع منى الشاذلي، داعية جمهورها إلى عدم التقليل من أي مرض عقلي أو أي اضطراب نفسي

للنساء فوق الأربعين 6 مكملات غذائية يجب أن تناولها، فمع تقدمك في السن لا يعمل الجسم بكفاءة كما اعتاد، فتحتاجين أن تحصلي على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية من وجباتك المفضلة، ولكن قد تحتاجين إلى التفكير في تناول مكملات لملء الفراغات الغذائية المحددة التي لا توجد.