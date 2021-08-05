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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة فر ح الزاهد ..كل ما لاتعرفيه عن الوسواس القهري.. 6 مكملات غذائية ضرورية للنساء فوق الأربعين

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

نشرة المرأة 

فوائد واستخدامات شاي إكليل الجبل

بالإضافة إلى نكهته ورائحته وفوائده الصحية إليك  فوائد واستخدامات شاي إكليل الجبل لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين 

أخطر من الأجيال السابقة.. تعرف على مضاعفات مرض السكري

يصاب الكثير من الشباب بمرض السكرى مع الإفراط فى تناول الأطعمة السريعة والتي تحمل العديد من الدهون، وفى الوقت نفسه قلة الحركة وعدم المواظبة على ممارسة الرياضة. 

ومن أبرز مضاعفات مرض السكري؛ مشاكل العين، ومشاكل في الكلى، و الأعصاب، وتلف الأوعية الدموية، مع الإصابة بمشاكل القدم والجلد.

فرح الزاهد تكشف إصابتها بالوسواس القهري.. تعرف على أعراضه وعلاجه

بعد تصريحات  الفنانة فرح الزاهد، شقيقة النجمة هنا الزاهد، بإصابتها بـ الوسواس القهري ومطالبتها متابعيها بمشاهدة أحداث حلقتها المرتقبة مع منى الشاذلي، داعية جمهورها إلى عدم التقليل من أي مرض عقلي أو أي اضطراب نفسي

للنساء فوق الأربعين.. 6 مكملات غذائية يجب تناولها

 

للنساء فوق الأربعين 6 مكملات غذائية  يجب أن تناولها، فمع تقدمك في السن لا يعمل الجسم بكفاءة  كما اعتاد، فتحتاجين أن تحصلي على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية من وجباتك المفضلة، ولكن قد تحتاجين إلى التفكير في تناول مكملات لملء الفراغات الغذائية المحددة التي لا توجد. 

مرض السكري فرح الزاهد مكملات غذائية إكليل الجبل مضاعفات مرض السكري صحة النساء فوق الأربعين

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