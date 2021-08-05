كوب يوميا من شاي إكليل الجبل يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

بالإضافة إلى نكهته ورائحته وفوائده الصحية إليك فوائد واستخدامات شاي إكليل الجبل لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين

1-مضادة للالتهابات



مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في حماية جسمك من الأكسدة والالتهابات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2

تعد أكثر المركبات التي تمت دراستها في إكليل الجبل هي حمض الروزمارينيك وحمض الكارنوسيك.

2. خفض نسبة السكر في الدم



يحتوي شاي إكليل الجبل على مركبات قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم من خلال ممارسة تأثيرات تشبه الأنسولين وتعزيز امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات.

3. يحسن مزاجك وذاكرتك

ثبت أن استهلاك واستنشاق المركبات الموجودة في إكليل الجبل يقلل من القلق ويعزز الحالة المزاجية ويحسن التركيز والذاكرة. قد يقدم كل من شم وشرب شاي إكليل الجبل هذه الفوائد ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

4. يدعم صحة الدماغ

قد تحمي المركبات الموجودة في شاي إكليل الجبل صحة دماغك - من الإصابة والضعف الناتج عن الشيخوخة والأمراض العصبية التنكسية.

5. قد يحمي الرؤية وصحة العين



قد يحتوي شاي إكليل الجبل على مركبات يمكن أن تساعد في حماية رؤيتك مع تقدمك في العمر عن طريق إبطاء تطور وشدة الأمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

6. قد يفيد صحة القلب.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص إكليل الجبل يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية.



7.قد يزيد من فقدان الوزن.



في حين أن الأدلة محدودة ، قد يحتوي شاي إكليل الجبل على مركبات تفيد قلبك وصحة الجهاز الهضمي ، وتدعم فقدان الوزن ، وحتى تساعد في علاج تساقط الشعر. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.