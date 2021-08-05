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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 85 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين في بورسعيد

صدى البلد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 85 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من خلال مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال عام في الفترة من أغسطس 2020 وحتى أغسطس الجاري 2021.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، والذي تستمر فعالياته على مدار اليوم الخميس 2021/8/5، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة 100 طبيب من كبار أطباء الرمد الأخصائيين والاستشاريين في طب وجراحة العيون بمصر، سواء بمستشفيات الهيئة أو بالجامعات المصرية "القاهرة، المنصورة، الإسكندرية"، وغيرها من الجامعات الأخرى العريقة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية ، إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المرضى داخل مستشفى الرمد وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية، حيث شملت تقديم أكثر من 72 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفى "الرمد العام، الشبكية، المياه البيضاء، الحول، المياه الزرقاء، التجميل، القرنية، الباطنة"، إضافة إلى تقديم 10 آلاف خدمة طبية للمرضى من خلال قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، علاوة على إجراء أكثر من 4000 عملية جراحية للمرضى بمختلف تخصصات طب وجراحات العيون ووفق أحدث ممارسات الصحة العالمية.    

وأضافت، أن المؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد التخصصي اليوم، يتضمن إلقاء 6 محاضرات علمية حول أحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا في مجال طب وجراحة العيون، إلى جانب عقد ورش عمل لتبادل الخبرات بين الحاضرين، وعرض برامج لمحاكاة العمليات الجراحية والتدرب عليها، ومنها كيفية علاج أمراض مثل (الشبكية، القرنية، المياه البيضاء و الكتاراكت، المياه الزرقاء والجلوكوما، أمراض العيون لدى الأطفال، أمراض الحول).

وتابعت: أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي للأطباء عن طريق تبادل الخبرات، كما يحرص على تقديم وعرض إنجازات مستشفى الرمد بعد أن أصبحت منارة علمية تمتلك أحدث التجهيزات الطبية وتضم أمهر الأطباء في مجال طب وجراحات العيون، بالإضافة إلى يسهم في فتح آفاق جديدة أمام شباب الأطباء نتيجة تبادل الخبرات والعمل في الاستفادة من خبرات القامات العلمية المشاركة بالمؤتمر، مما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة ببورسعيد هي قلعة من قلاع طب وجراحة العيون في مصر، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية وتضم أفضل الطاقات البشرية وأمهر الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب وجراحة العيون، ولافتًا إلى أنها تعد نموذج من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى بها وتطبيقها بمختلف محافظات مصر، حيث أنه تم تأسيسها بمعايير عالمية لتوفير خدمات علاج أمراض العيون لأهالي محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

كما أكد السبكي، اهتمام الهيئة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات وتبادل الخبرات مع رواد وعمالقة الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب التعليم الطبي المستمر لرفع المستوى العلمي للأطباء، مشيرًا إلى أن البحث العلمي وتناقل الخبرات والتجارب العلمية والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم وتوفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب النظم الصحية العالمية، ولافتًا إلى أن هذا المؤتمر هو ثمرة ونتاج عامين متتاليين من العمل الجاد والشاق للقائمين على العمل بمستشفى الرمد التخصصي ومواجهتهم كل التحديات وتذليل العقبات لتوفير أفضل خدمة طبية متميزة للمرضى، بما يتماشى مع معايير هيئة الرعاية الصحية ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

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الرعاية الصحية العيادات الخارجية التامين الصحي الشامل أحمد السبكي محافظة بورسعيد عملية جراحية الجامعات المصرية

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