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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

صدى البلد

اختتم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية آخر أعماله بالهيئة اليوم الخميس عقب انتهاء فترة توليه؛ حيث قام بتوديع العاملين بالهيئة وتبادل معهم كلمات الشكر على حسن التعاون منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2017، وفق ما صرحت به مصادر لـ صدى البلد.

وأوضحت المصادر أن المستشار رضا عبد المعطي سيتولى منصب رئيس الهيئة لتيسير الأعمال لحين انعقاد مجلس النواب ومناقشة الترشيحات الجديدة لرئاسة الهيئة واستصدار قرار جمهوري بتعيين الرئيس الجديد.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يتولى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة رئاسة هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات خلفا للدكتور محمد عمران.

يذكر أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021، يناير الماضي، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمدة المتبقية لمجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي.

وحصل الدكتور إسلام عزام على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل "عزام" مساعداً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشاراً لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشاراً لوزير الاستثمار.

كما كان عضواً باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار، وكذلك عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للتأمين، والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى، وللدكتور عزام مجموعة من الأبحاث الأكاديمية المنشورة في العديد من الدوريات الدولية المحكمة في مجالي الاقتصاد والتمويل.

وزير الاستثمار المشروعات الصغيرة هيئة الرقابة المالية التمويل والاستثمار الهيئة العامة للرقابة

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