فوز فريق ذوي الهمم في مسابقة الحلم المصري بجنوب سيناء

تفوق ذوي الهمم بجنوب سيناء

نجح أعضاء فريق " ذوي القدرات والهمم " بجنوب سيناء والذي ترعاه مديرية الشباب والرياضة في حصد المراكز الأولي في مسابقة الحلم المصري والتي أقيمت بمحافظة الإسكندرية بإشراف وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ١ اغسطس حتي ٥ اغسطس .



وقد ضم فريق ذوي الهمم والقدرات كلا من المنشد الموهوب محمد عبد الجليل وأية عبد المنعم ومحمد علاء وآيات احمد وتحت إشراف جمال مهران المخرج المسرحي و ابراهيم السامولي منسق مكتب ذو القدرات والهمم بجنوب سيناء وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية وابراهيم السامولي منسق مكتب ذوي القدرات والهمم وسحر عيد مدرب الفن التعبيري وعلي نعيم المشرف العام



ويلقي ذوي القدرات والهمم وفرسان الإرادة اهتماما كبيرا بمحافظة جنوب سيناء و يحققوا دائما مراكز متقدمة في جميع المسابقات التي يشاركون بها.



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ذوي الهمم بجنوب سيناء

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