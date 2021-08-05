السفارة السعودية في بنجلاديش: فتح طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية

بدءًا من الأحد..

أعلنت السفارة السعودية في بنجلاديش أنه سيتم فتح طلبات التأشيرات للعمالة للمنزلية بدءًا من الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على المواطنين.

وقال الحساب الرسمي لـ السفارة السعودية عبر موقع «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بالتسهيل على المواطنين وحرصاً من السفارة على مساعدة المواطنين وتقديراً لحاجة الأسر السعودية للعمالة المنزلية خاصة مع قرب العودة للمدارس ورغم استمرار قيود الحجر والإغلاق في بنجلاديش»، وفقا لصحيفة “عاجل”.

وأضافت السفارة السعودية: «تود السفارة إحاطة العموم بأنها ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات التأشير للعمالة المنزلية فقط ابتداء من يوم الأحد 1442/12/29 الموافق 2021/8/8 مع تطبيق الاحترازات الصحية».