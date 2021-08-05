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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج قسم أساسي علوم بكلية التربية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية التربية بتخريج طلاب قسم أساسي علوم، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، الدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وهنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق فى بداية كلمته، الخريجين وأسرهم وتمنى لهم التوفيق والسداد فى أولى خطواتهم بالحياة العملية، داعياً الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد لأداء رسالتهم السامية علي أكمل وجه، حيث أن مهنة المعلم لابد أن يشرف بها كل خريج، خاصة أن العلم أصبح أقوى سلاح يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وأكد عبد الخالق، أن كلية التربية من الكليات العريقة التي بدأت مسيرتها منذ ما يقرب من ٥٠عام، ولها العديد من الاسهامات المجتمعية وخاصة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تسعي لبذل مزيد من الدعم سواء المادي أو المعنوي من أجل حصول الكلية أو بعض من برامجها علي الاعتماد الأكاديمي، وخاصة أن كلية التربية من الكليات التى تسهم بشكل فعال في صنع أجيال المستقبل.

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ومن جانبه أشار الدكتور خالد عبد اللطيف، إلى أن كلية التربية تسعي لإعداد جيل من المعلمين المتميزين الواعين برسالتهم والقادرين على الإبداع والمنافسة، من أجل  المساهمة فى حل المشكلات التربوية و الارتقاء المستمر بالمجال التربوي وتطوير التعليم وسياساته على كافة المستويات.

وأعرب عن سعادته بتخريج ١٩٩ طالب من أبناء قسم أساسي العلوم بكلية التربية، موجهاً شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس من كليتي التربية والعلوم الذين شاركوا في العملية التعليمية لطلاب تلك الدفعة، ولأولياء الأمور على ما تحملوه من جهد لرعاية أبنائهم.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن تكريم القائم بعمل رئيس الجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والعلوم، إلى جانب تكريم الطلاب الخريجين، كما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والثقافية.

سوهاج التربية علوم جامعة سوهاج كلية التربية

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