السفير الروسي: استثمارات منطقتنا الصناعية بقناة السويس تصل لـ 7 مليارات دولار

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي باريسينكو، أنه يجري التنسيق مع مصر من أجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس على قدم وساق، منوها بأن المشروع من المتوقع أن يجلب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة كما يفتح آلاف الفرص للاقتصاد المصري ويوفر العديد من الوظائف للمصريين.

وأوضح السفير جيورجي باريسينكو في مقال له نشرته السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن بلاده تهتم بشدة بتعزيز العلاقات متعددة الأطراف مع مصر بما يخدم التنمية المتبادلة، من أجل تحقيق الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي.

وأضاف سفير روسيا في القاهرة، أن بلاده تتعاون مع مصر يتماشى مع التحديات التي تواجهها كلا البلدين والمصالح طويلة الأمد لشعبيها، قائلا: “لا يساورنا شك في أننا سنكون قادرين على تنفيذها وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل بروح الصداقة التقليدية والتفاهم والاحترام المتبادلين”.

وتابع: “تقدم اللجنة الروسية المصرية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون التجاري، والتي عقدت اجتماعها الثالث عشر يومي 23 و 24 يونيو في موسكو برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين”.

وأشار السفير الروسي يالقاهرة إلى أن قائمة المبادرات المشتركة التي تم تنفيذها تشمل إنشاء شركة “روساتوم” الحكومية الروسية بناءً على القرض الذي قدمته أول محطة للطاقة النووية في الضبعة.

ولفت إلى زيارة وفد روسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبدء تصنيع المعدات لمحطة الطاقة النووية في الضبعة، والتي اكد انه ستفي بالمعايير الدولية الأكثر تقدمًا.

وأكد الشسفير الروسي أنه في موازاة لذلك، يجري تنسيق الإطار القانوني والمعايير الأخرى لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس على قدم وساق.

وكشف عن أنه يمكن لهذا المشروع المصمم لجذب الشركات الخاصة من روسيا أن يجلب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة وآلاف الوظائف الإضافية للاقتصاد المصري.