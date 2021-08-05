عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الروسي: استثمارات منطقتنا الصناعية بقناة السويس تصل لـ 7 مليارات دولار

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي باريسينكو، أنه يجري التنسيق مع مصر من أجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس على قدم وساق، منوها بأن المشروع من المتوقع أن يجلب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة كما يفتح آلاف الفرص للاقتصاد المصري ويوفر العديد من الوظائف للمصريين.

وأوضح السفير جيورجي باريسينكو في مقال له نشرته السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن بلاده تهتم بشدة بتعزيز العلاقات متعددة الأطراف مع مصر بما يخدم التنمية المتبادلة، من أجل تحقيق الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي. 

وأضاف سفير روسيا في القاهرة، أن بلاده تتعاون مع مصر يتماشى مع التحديات التي تواجهها كلا البلدين والمصالح طويلة الأمد لشعبيها، قائلا: “لا يساورنا شك في أننا سنكون قادرين على تنفيذها وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل بروح الصداقة التقليدية والتفاهم والاحترام المتبادلين”.

وتابع: “تقدم اللجنة الروسية المصرية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون التجاري، والتي عقدت اجتماعها الثالث عشر يومي 23 و 24 يونيو في موسكو برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين”.

وأشار السفير الروسي يالقاهرة إلى أن قائمة المبادرات المشتركة التي تم تنفيذها تشمل إنشاء شركة “روساتوم” الحكومية الروسية بناءً على القرض الذي قدمته أول محطة للطاقة النووية في الضبعة. 

ولفت إلى زيارة وفد روسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبدء تصنيع المعدات لمحطة الطاقة النووية في الضبعة، والتي اكد انه ستفي بالمعايير الدولية الأكثر تقدمًا.

وأكد الشسفير الروسي أنه في موازاة لذلك، يجري تنسيق الإطار القانوني والمعايير الأخرى لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس على قدم وساق.

وكشف عن أنه يمكن لهذا المشروع المصمم لجذب الشركات الخاصة من روسيا أن يجلب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة وآلاف الوظائف الإضافية للاقتصاد المصري.

سفير روسيا بالقاهرة المنطقة الصناعية الروسية

ترشيحاتنا

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

العراق.. ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

كما نشر صدى البلد| الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ