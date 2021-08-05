مصطفى بكري: منتخب مصر لكرة اليد يقدم ملحمة بطولية في أولمبياد طوكيو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منتخب مصر لكرة اليد يقدم ملحمة بطولية في الإصرار ، ويقدم المنتخب أداء مشرف في أولمبياد طوكيو 2020 .

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي وجه تحية فخر وتقدير لمنتخب مصر لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف في اولمبياد طوكيو ".

وتابع مصطفى بكري :" منتخب كريد يقدم إنجاز كبير في اولمبياد طوكيو 2020 ووزير الشباب والرياضة تابع ملف تطوير منتخب كرة اليد وتأهيله لاولمبياد طوكيو ".



رسالة الرئيس السيسي لمنتخب اليد



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وتابع الرئيس السيسي قائلا:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي ..كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري.. شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".