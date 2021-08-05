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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

حسب الله الكفراوي
حسب الله الكفراوي

 نعى  الإعلامي مصطفى بكري، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الاسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 91 عاما .

 

وقال مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار  "المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"   حسب الله الكفراوي كان يلقب بأبو المدن الجديدة بسبب الطفرة التي حققها في إنشاء المدن الجديدة".

 

وأضاف مصطفى بكري :" حسب الله الكفراوي من الشخصيات الوطنية والرموز التي نتوقف امامها وكان لها مواقفه لمواجهة الفساد والفاسدين، ودافع عن ثورة 30 يونيو ".

 

وفاة حسب الله الكفراوي 

توفي اليوم الخميس الموافق ٥ أغسطس، حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق، عن عمر ناهز 91 عاما.

 

وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، على صفحته الشخصية على فيسبوك: توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء.

 

ونعي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

 

ويؤكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في مصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".


ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازي والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.

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