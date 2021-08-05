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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سوهاج في ٢٤ ساعة.. مصرع 3 أشخاص في وقائع متفرقة .. المُشدد 5 سنوات لشقيقين لتحريضهما على العنف ضد الدولة.. موقف انساني لرئيس مدينة مع بائعة متجولة

ارشيفية
ارشيفية

فيسبوك يستنير بموقف رئيس مدينة سوهاج الجديدة النبيل مع البائعة المتجولة

غرق طالب  أثناء استحمامه بنهر النيل بمركز العسيرات

طالب صيدلة يقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله

 

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الحادث الأول:
لقي عامل ثلاثيني مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إعماله بعض الأعمال المنزلية بمنزله في مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث لامست يداه أحد الأسلاك العارية بالمنزل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول المدعو (أحمد. ش. ا - ٣٠ سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المتوفي المدعو (شحاته. ا. ع - ٦٣ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء إعمال نجله المذكور بعض الأعمال المنزلية لامست يداه أحد الأسلاك العارية بالمنزل؛ ما تسبب في وفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحادث الثاني:
لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بنهر النيل بمركز العسيرات في محافظة سوهاج؛ وذلك لعدم اجادته السباحة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق شاب يبلغ من العُمر ١٧ عامًا، بنهر النيل دائرة مركز العسيرات بسوهاج، أثناء استحمامه، ولعدم إجادته السباحة غرق.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مقر الواقعة للبحث عن جثمان الفقيد، وبالفعل تم انتشال الجثة، وبماعينتها تبين أنها تعود إلى المدعو (محمد. ع. م - ١٧ سنه - طالب - ويقيم دائرة مركز العسيرات).

وبسؤال والده المدعو (علي. م. ح - ٤٥ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجله المذكور بنهر النيل بدائرة المركز، غرق؛ لعدم اجادته السباحة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ونفي الشبهة الجنائية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الحادث الثالث:
اقدم طالب في كلية الصيدلة، في بداية العقد الثالث من العُمر، على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، مُتأثرًا باصابته بكسور مُضاعفة في الجمجمة والظهر ونزيف داخلي بالمخ.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو (إ. م. ا - 20 عامًا - طالب في كلية الصيدلة - يقيم بدائرة مركز المراغة)، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الشاب الفقيد كان يُعاني من مرض نفسي منذ عدة أشهر، وكان يتم علاجه داخل منزل أسرته بالمنزل، ولكنه أقدم على الانتحار منذ قليل من خلال إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحادث الرابع:
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاملين شقيقين بالسجن المُشدد 5 سنوات، لإدانتهما بالتحريض على العنف، وإحراز أسلحة نارية دون تراخيص؛ وذلك عقب انضمامهما إلى جماعة إرهابية بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2016، عندما وجهت النيابة لكلاً من "ع. م - 40 عامًا - عامل، وشقيقه ث. م - 45 عامًا، عامل"، تهمة الانضمام ألى جماعة إرهابية، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، والتحريض على العنف، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستهداف المنشآت الحيوية والعامة والشرطية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة،  وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المُتقدم.

موقف انساني لرئيس مدينة مع بائعة متجولة


تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج، لفتة طيبة إنسانية بطلها هو رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث شهد أحد المواطنين موقفًا حدث داخل مقر الجهاز.

الموقف:
سيدة في الخمسينات من العُمر تخطو الخطوة بمرارة شديدة وكادت دموعها أن تُغسل وجهها المُتشقق من قسوة العُمر الذي مر، تطلب رؤية رئيس الجهاز لتحدثه عن مشكلتها، حيث رفع الأمن من بين أيديها بعض الأشياء التي تُبيعها داخل مدينة سوهاج الجديدة لتسترزق بهم.

ليقطع حديثها الرجل ذو القلب الحنون والإنسانية لحظة الحزن الشديد التي تعيشها السيدة الخمسينية وقتها، ويطلب من الأمن أن يُعيد لها أغراضها ويشرح لها بيُسرًا جميل أن التجول بأغراض لبيعها داخل مدينة سوهاج الجديدة غير مُصرح به نهائيًا، ثم يسألها عن تكلفة الأشياء التي تُلفت من أغراضها ثم يُعطيها المبلغ التي قالت عليه ويُطيب بخاطرها.

ليكن الموظف الذي كان هناك بوقتها للانتهاء من بعض الأوراق، شاهدًا على هذا الموقف النبيل لمسؤولاً بدرجة إنسان، وينشر الموظف هذا الموقف عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليتم تداول الموقف بين رواد الموقع من أبناء محافظة سوهاج.

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