تامر أمين: سعيد بما قدمه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر لكرة اليد بذل مجهودا كبيرا اليوم أما منتخب فرنسا في قبل نهائي كرة اليد بأولمبياد طوكيو، موضحًا أن المنتخب قدم مباراة جيدة ولكن خسر بفارق أهداف قليلة.



وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه سعيد بما قدمه منتخب اليد، والمباراة المقبلة أمام إسبانيا يوم السبت فى تمام الـ 10 صباحًا.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم تحيه اليوم لـ شباب اليد على ما قدموه أمام العالم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وتابع الرئيس السيسي قائلا:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي ..كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري.. شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".



