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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين يعلن خبرا يزيد صعوبة لقاء مصر أمام إسبانيا.. السبت المقبل

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك دور كبير على المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد، للفوز فى المباراة المقبلة أمام إسبانيا.


وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المباراة ستكون صعبة للغاية، ومنتخب إسبانيا قدم مباراة قوية أمام الدنمارك اليوم.


ولفت تامر أمين أن، المباراة المقبلة تحتاج التركيز من جميع لاعبي المنتخب.


وكشف تامر أمين، أن الجميع فى منتخب مصر مطالبين بـ ببذل مجهود كبير للفوز على إسبانيا وتحقيق ميدالية.


وأشار إلى أن هناك خبر صادم بشأن مباراة مصر يوم السبت أمام إسبانيا، وهو فقدان اللاعب على الزين لاعب برشلونة.


وأكد تامر أمين أن علي تعرض لـ إصابة فى يده، وبنسبة كبيرة لن يشارك فى المباراة المقبلة.

 

إسبانيا عن مواجهة مصر: لا أحد يستسلم.. لدينا معركة أخيرة

 

تحدث الاتحاد الإسباني لكرة اليد عن المباراة المرتقبة بين منتخب إسبانيا ومصر في أولمبياد طوكيو 2020، لتحديد المركز الثالث.

ويلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره الإسباني في منافسة على برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر موقع "تويتر"، غرد حساب الاتحاد الإسباني لكرة اليد: "هنا لا أحد يستسلم، سوف نستيقظ ، لدى فريقنا معركة أخيرة متبقية والجائزة قيمة للغاية! حتى النهاية معكم".

وتعرض منتخب مصر لكرة اليد للهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 27/23.

كما تعرض منتخب إسبانيا لكرة اليد للخسارة أمام حامل اللقب وبطل العالم الدنمارك بنتيجة 27/23.

يُذكر أن منتخب مصر سيواجه إسبانيا يوم السبت المقبل، وفرنسا ستلاقي الدنمارك في النهائي.

تامر امين الإعلامي تامر أمين منتخب مصر كرة اليد اسبانيا

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