أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد.. تنسيق الجامعات 2021|الدبلومات الفنية.. اعرف إزاي تنجح في اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ينشر موقع صدى البلد الاخباري ، نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العام عن طريق مكتب تنسيق الجامعات من خلال الموقع الالكتروني: www.tansik.egypt.gov بكلياتها الفنية و كليات السياحة و الفنادق و التمريض ، على ان تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 7 أغسطس 2021 .

أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تعليمات إجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، والتى تبدأ اعتبارا يوم السبت ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اهتمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكما تعلم عزيزي الطالب أن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار قدرات، ويهدف اختبار القدرات إلى قياس لمستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الثانوي العام أو الثانوي الفني).



أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020.