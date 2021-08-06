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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقضى صلاة الجنازة بعد الدفن لمن فاتته؟.. البحوث الإسلامية يجيب

صدى البلد

قال  مجمع البحوث الإسلامية أن من فاتته صلاة الجنازة ؛ يصح له أن يصليها في المقبرة، والأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا بعد الدفن، فإنهم يصلون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر".

 

واستشهد المجمع على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟ بما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد قال: "كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: " ألا آذنتموني بها؟" فخرج بأصحابه فوقف علي قبرها فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف".

 

وأشار مجمع البحوث الإسلامية إلى أنه في حالة أدرك المأموم صلاة الجنازة قبل دفنها، وفاتته بعض التكبيرات، فإنه يدخل مع الإمام وتكون التكبيرة التي أدركها مع الإمام هي الأُولى بالنسبة له، ثم يتم صلاته بعد الإمام.

 

أعمال يصل ثوابها للميت للوالدين بعد الوفاة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الصدقات والدعوات التي يهبها الابن لأبيه المتوفى؛ يصل ثوابها إليه بشرط أن ينوي الابن ذلك.

 

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إلى والدي المتوفى؟ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم عن أبي هريرة.

 

وأوضح أن الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة ، وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له بظهر الغيب، الدعاء له والترحم عليه، مشيرًا إلى سؤال الله سبحانه أن يغفر له وأن يتغمده بالرحمة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع درجاته في الجنة، ونحو هذا من الدعاء الطيب.

 

وتابع: "والصدقة كذلك، الصدقة بالنقود بالطعام بالملابس بغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه، وهكذا العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت".

 

وأكمل أن الميت إن كان عليه ديون وجب المبادرة بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ما له مال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه.

صلاة الجنازة أعمال يصل ثوابها للميت دار الإفتاء الدعاء الصدقة

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