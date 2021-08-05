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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني

تداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب ، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.

وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا. 

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يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

 

محاولات صلح 

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات  تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما .

وعلم صدى البلد أنه بالفعل هناك محاولات تتم من أجل الصلح بينهما، ولكن هذه المحاولات لم تكن الأولى حيث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة على التقرب من الهضبة مرة أخرى ولكنه رفض ذلك .

المحاولات استمرت من جانب بعض الأصدقاء المقربين خاصة أن هناك أصدقاء مشتركين بين الهضبة ودينا ، ومن الشخصيات التي بادرت من أجل الصلح المنتج موسي عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان والذي يعد أحد أصدقاء دينا المقربين للغاية وهو أيضا تجمعه صداقه بعمرو دياب.

الصديق الاخر هو أحد المسئولين الذي حاول عقد جلسات عديدة بين الهضبة ودينا إلا أن محاولاته باءت بالفشل .. بسبب رفض الهضبة المستمر.

دب اليأس في الأصدقاء وأصبح الموضوع شبه مغلق بالنسبة لهم خاصة مع رفض الهضبة المستمر .. الا أن قيام عمرو دياب  بإرسال عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، من بينهم مخرج العمل ومدير التصوير ومؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك ،  والذي نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لزجاجة العطر وكتب عليها " شكرا يا هضبة ".، جعل الأصدقاء يفكرون مرة أخرى في إمكانية الصلح بينهما.

ولكن هذه المرة أيضا باءت بالفشل ليصبح مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني مستمرا .

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