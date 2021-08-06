عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد التقاط صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة.. خاص

دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب وسط أصدقائهما

علم صدى البلد أن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة  هي صورة مجمعة لهم ؛ حيث أن عمرو دياب تصور منفرداً كما تصورت دينا الشربيني أيضا بمفردها ليتم جمع بعد ذلك الشخصيات الدعائية للابلكيشن.

كما علم صدى البلد ان موعد التقاط الصورة كان قبل انفصال الهضبة ودينا الشربيني بشهر؛ كما تصوروا صورة أخرى في نفس يوم تصوير الصور الدعائية .
تداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب ، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.
وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التأكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وانسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

دينا الشربيني بجوار عمرو دياب في صورة دعائية 

محاولات صلح 


وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات  تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما .

وعلم صدى البلد أنه بالفعل هناك محاولات تتم من أجل الصلح بينهما، ولكن هذه المحاولات لم تكن الأولى حيث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة على التقرب من الهضبة مرة أخرى ولكنه رفض ذلك .

المحاولات استمرت من جانب بعض الأصدقاء المقربين خاصة أن هناك أصدقاء مشتركين بين الهضبة ودينا ، ومن الشخصيات التي بادرت من أجل الصلح المنتج موسي عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان والذي يعد أحد أصدقاء دينا المقربين للغاية وهو أيضا تجمعه صداقه بعمرو دياب.

الصديق الاخر هو أحد المسئولين الذي حاول عقد جلسات عديدة بين الهضبة ودينا إلا أن محاولاته باءت بالفشل .. بسبب رفض الهضبة المستمر.

دب اليأس في الأصدقاء وأصبح الموضوع شبه مغلق بالنسبة لهم خاصة مع رفض الهضبة المستمر .. الا أن قيام عمرو دياب  بإرسال عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، من بينهم مخرج العمل ومدير التصوير ومؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك ،  والذي نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لزجاجة العطر وكتب عليها " شكرا يا هضبة ".، جعل الأصدقاء يفكرون مرة أخرى في إمكانية الصلح بينهما.

ولكن هذه المرة أيضا باءت بالفشل ليصبح مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني مستمرا .

عمرو دياب دينا الشربيني الهضبة صور دينا الشربيني وعمرو دياب البوم الهضبة

ترشيحاتنا

وكيلهما يكشف مصير مصطفي فتحي وطارق حامد مع الزمالك

إثيوبيا .. قوات تيجراي تصفع آبي أحمد وتسيطر على مدينة مدرجة في اليونسكو

عجوز عمرها 100 عام تعرضت للضرب على يد ابنها وأحفادها

بمواصفات مميزة وسعر منافس.. تعرف على أرخص الهواتف الذكية لشهر أغسطس 2021

أذكار يوم الجمعة .. احرص على ترديدها قبل غروب الشمس

فورد برونكو تستعرض قوتها الحقيقية داخل اختبارات داينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

تعرف على قرار النيابة فى واقعة قيادة "شاكوش" لسيارة بدون لوحات بمارينا

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ