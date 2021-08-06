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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. استون مارتن تستعد للكشف عن رودستر فالكيري

بقدرات قوية .. استون
بقدرات قوية .. استون مارتن تستعد للكشف عن رودستر فالكيري

تأسست شركة استون مارتن الإنجليزية في عام 1913، و تعتبر هي واحدة من اشهر شركات تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة، و اتخذ الصانع الإنجليزي شعار الاجنحة الممتدة شعارًا لها، لتدل على القوة و روح الانطلاق، بينما اشتق الاسم من خلال احد المؤسسين و هو ليونيل مارتن، مناصفة مع هضبة سباق استون الذي كان يقام بالقرب من استون كلينتون.

 

و من خلال التاريخ الممتد للصانع الإنجليزي المخضرم، واصلت شركة استون مارتن من تألقها عبر نسختها رودستر فالكليري المميزة و التي تستعد للكشف عنها رسمًا في أمريكا الشمالية ، لتعزز من قدرات الاسطول الإنجليزي الخاص بالشركة العريقة.

 

مواصفات استون مارتن رودستر فالكيري

 

تستمد استون مارتن رودستر فالكيري قوتها من خلال محرك V12، سعة 6500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصان، و 740 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى الاستناد لقدرات هجينة تولد قوة تقدر بـ 160 حصان (119 كيلو واط / 162 حصانًا)، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و من خلال هذه الإمكانيات القوية لـ  استون مارتن رودستر فالكيري، و التي يبلغ اجمالي قوتها 1160 حصان (865 كيلو واط / 1176 حصانًا)، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية فقط أو بفارق اقل من من هذا الرقم بنسبة قليلة.

 

و تأتي استون مارتن رودستر فالكيري بإطلالة خارجية فريدة تعتمد على الكثير من اللمسات الانسيابية، و التي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع حزمة داخلية من عناصر الرفاهية و التحكم، بالإضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح امامية حادة، و شبكات متعددة المقاطع.

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