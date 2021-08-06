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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس وكبار رجال الدولة بمناسبة العام الهجري

محافظ القاهرة يهنئ
محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة العام الهجري

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري سنة 1443 ..هذا نصها:

"يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري اعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل ان يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وان يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار والتقدم".

كما بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري 1443.

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وبعث برقيات تهنئة الى فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والفريق اول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء ا.ح. حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

و اعرب المحافظ في برقياته عن اصدق آيات التهنئة بهذه المناسبة العطرة داعيا المولى ان يعيد هذه الأيام المباركة على الامتين العربية والإسلامية وعلى مصرنا الغالية قيادة وحكومة وشعبا بالخير والأمان والاستقرار والتقدم

القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العام الهجري 1443 الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري

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