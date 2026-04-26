تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتجديف بعد انتخاب القماطي رئيسا

أسفر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي للتجديف، برئاسة شريف القماطي، عن تشكيل المكتب التنفيذي للدورة الانتخابية 2026–2029، وذلك في إطار وضع أسس العمل للمرحلة المقبلة.

وجاء التشكيل بتعيين الكابتن سيف نجم أمينا عامًا للاتحاد بإجماع الآراء، كما تم اختيار الكابتن مجدي عفيفي أمينًا للصندوق، أيضا بإجماع الأعضاء، كما تم اختيار فيصل صولا رئيسا للجنة الفنية، إيناس همامي رئيسا للجنة الحكام.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل الاتحاد العربي للتجديف خلال الفترة القادمة، مع التركيز على آليات تطوير اللعبة على المستوى العربي، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، ورفع مستوى المنافسة والاحتكاك الدولي.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف القماطي أهمية المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في رياضة التجديف عربيا، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تستضيف تونس البطولة العربية للتجديف الكلاسيك في شهر أكتوبر المقبل والتي تقام على هامش البطولة الأفريقية في تونس كما تمت الموافقة على إقامة البطولة العربية للتجديف الشاطئي «الكوستل» بالقاهرة في شهر نوفمبر المقبل والتي تقام على هامش البطولة الأفريقية في مصر في ذلك التوقيت.

وقال اللواء شريف القماطي: «نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى وضع استراتيجية متكاملة للنهوض برياضة التجديف في الوطن العربي، من خلال دعم الاتحادات الوطنية، وتكثيف البطولات، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية».

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتجديف: «نعمل أيضا على توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب الشابة، بما يساهم في تعزيز حضور المنتخبات العربية على الساحة الدولية وتحقيق نتائج مشرفة».

ويضم مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجديف كلا من: شريف القماطي رئيسا، ناصر عبد الرحيم نائبا للرئيس عن إفريقيا، حسان رستم نائبا للرئيس عن آسيا، نوال هزاري نائبا للرئيس عن العنصر النسوي، وعضوية كل من: عيسى يوسف الفاوي، خلدون أبو سليم، راشد ماجد السليطي، سعيد محمد.